«Сложно отнять»: адвокат объяснил, почему Пугачева собирается переписать замок на детей

Адвокат Бенхин назвал законной идею Пугачевой переписать замок в Грязи на детей. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Накануне журналисты вновь выпустили новости о возможном скором возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Якобы, певица планирует переписать замок в Грязи на себя, а затем сделать дарственную на своих детей Лизу и Гарри.

Как рассказал адвокат Александр Бенхин, такая сделка вполне законна, а ее мотивы ясны.

«Сделка абсолютно чистая, между мужем и женой возможны любые дарственные. Но все мы отлично понимаем, для чего это делается, потому что атмосфера накаляется. Они понимают, что не сегодня-завтра на Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) могут серьезно „наехать“, и тогда он уже будет отвечать имуществом», — объяснил он.

При этом Бенхин рассказал, что несмотря на то, что имущество перейдет по документам детям Пугачевой, фактически имуществом будет управлять она.

«Я как юрист предложил бы именно такую схему. Сделать владельцем несовершеннолетнего ребенка. Очень сложно что-то, так сказать, отнять у детей. Но при этом родитель как опекун распоряжается этим имуществом», — добавил он.

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