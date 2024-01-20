«Сложно найти энергию»: Анна Шукшина рассказала о личной жизни

Анна Шукшина рассказала, что не ходит на свидания из-за частых тренировок. Об этом сообщает Woman.ru.

Дочь актрисы Марии Шукшиной в последние несколько лет активно начала заниматься спортом. Она сбросила лишний вес и даже успела сняться в кино.

По словам девушки, вести здоровый образ жизни не так уж и сложно. Журналистам она рассказала о нескольких способах избавления от лишнего веса.

«15 тысяч шагов каждый день. Начинайте прямо сейчас, пока на улице легкий мороз. При холодной погоде калории сжигаются в два раза быстрее, так что жир будет гореть, только в путь», — объяснила она.

Шукшина также призвала отказаться от жирной и сладкой пищи. Торты, пирожные можно заменить пастилой или мармеладом. При этом дочь актрисы напомнила о том, что необходимо регулярно посещать зал. Сейчас Анна следует этому правилу, однако на личную жизнь времени у нее не хватает.

«Я в голове порой прокручиваю: если бы у меня после тренировки еще и свидание было, хотела бы я пойти? И знаете, нет, я бы хотела просто лечь и полежать, а не бегать по свиданиям. Получается, время найти не сложно, сложно найти энергию на свидание», — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что дочь актрисы Марии Шукшиной показала фигуру в «голом» наряде.