Дочь-качок актрисы Марии Шукшиной показала фигуру в «голом» наряде

Дочь актрисы Марии Шукшиной сфотографировалась в «голом» наряде и показала фигуру. Анна Трегубенко уже на протяжении долгого времени занимается бодибилдингом. Из-за этого ее многие критикуют, но она старается не обращать внимание на хейт.

В личном блоге 34-летняя внучка писателя Василия Шукшина продемонстрировала, каких результатов добилась регулярными тренировками в спортивном зале. Она позировала перед камерой в откровенном боди, состоящем лишь из черных лент.

«Любите себя. Любите друг друга», - написала Анна в социальной сети.

Напомним, что фигура звездной наследницы кардинально изменилась, когда она начала заниматься с гирями и гантелями. Постепенно она набрала мышечную массу и стала качком. Сейчас Трегубенко уже не похожа на ту хрупкую девушку, которой была всего несколько лет назад. И ей самой это нравится. Анна даже делилась, что не хочет останавливаться на достигнутом, и в этом ее не могут переубедить даже многочисленные негативные комментарии.