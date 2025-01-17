«Сложно морально»: Валя Карнавал рассказала о своем отношении к критике от Татьяны Тарасовой

Певица Валя Карнавал рассказала о своем отношении к критике от тренера Татьяны Тарасовой на шоу «Ледниковый период». Она призналась, что благодарна за указание на недостатки – только так возможен рост.

Комментарием на этот счет артистка поделилась с сайтом Kp.ru.

Напомним, члены жюри ставили певице низкие оценки. Журналисты поинтересовались, не обижалась ли она.

«Нет, мы ни в коем случае не держим обиды на судей. Наоборот, я очень благодарна их конструктивной критике — только так возможен рост и работа над ошибками», - сказала певица.

Она призналась, что внимательно слушала все замечания с целью становиться лучше и техничнее. Карнавал говорит, что это принесло результаты.

При этом Валя не скрывает: участвовать в шоу было «очень сложно и физически, и морально». Тренировки отнимали по 6 часов, чувствовалась боль в ногах. Певица поняла: кататься на льду – «это адский труд».

Справиться с нагрузкой Карнавал помогли тренер, партнер и команда. Участием в шоу певица хотела доказать самой себе, что сможет покорить лед, даже если это непросто.

«Я по характеру боец, поэтому если ставлю перед собой цель, то меня уже не остановить», - поделилась Карнавал.

Ранее Тарасова раскритиковала певицу за падение на «Ледниковом периоде».