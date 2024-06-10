«Сложно и увлекательно»: Светлана Ходченкова вернется в театр спустя долгое время ради одного спектакля

Актриса Светлана Ходченкова вернется на театральную сцену после долгого перерыва. Артистка исполнит главную роль в спектакле «Зал ожидания», а ее партнером станет актер Александр Метелкин. Об этом в беседе с РИА Новости заявил продюсер, руководитель частного театра «Ателье» Эльшан Мамедов.

«Ролей в театре у Светланы Ходченковой гораздо меньше, чем в кино, но почти все они в нашем театре», — рассказал продюсер, отметив успех проектов с участием актрисы.

Сама Светлана Ходченкова призналась, что «Зал ожидания» — это именно та постановка, ради которой она готова вернуться в театр. Артистка назвала спектакль «новой актерской задачей».

«„Зал ожидания“ для меня — это именно та история, с которой я хочу вернуться в театр после довольно долгого перерыва, и новая актерская задача. Нам предстоит совместить два способа существования — кино и театр. Это сложно и очень увлекательно», — заявила Светлана Ходченкова.

Режиссером постановки выступил Павел Пархоменко.

«В меня очень попала тема пьесы — пробуждение сознания. Героиня для меня — грешница, вся ее жизнь — это ошибка на ошибке. Иногда нужно дойти до самого дна, чтобы проснуться», — подчеркнул режиссер.

«Зал ожидания» — российская адаптация пьесы La Valse du hasard известного французского драматурга Виктора Аима, произведения которого ставились во многих странах.

Премьерные показы спектакля «Зал ожидания» состоятся 14 и 15 октября на сцене Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Ходченкова заявила о важности проб.