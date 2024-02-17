«Сложно было оставаться женщиной»: Ида Галич откровенно рассказала о разводе с мужем

Телеведущая Ида Галич старается не обсуждать публично причины развода с блогером Аланом Басиевым. Однако в шоу «Натальная карта» от Medium Quality и «VK Видео» блогер поделилась откровениями о своей личной жизни.

Ведущая шоу, таролог Олеся Иванченко проанализировала личность Иды Галич с точки зрения эзотерики, обсудив с ней в том числе и тему любви.

По мнению таролога, телеведущая неосознанно вступает в отношения с мужчинами слабее нее, поскольку она выбирает мужчин «по десценденту в Водолеях и по Венере в Рыбках».

«Это было раньше. Не буду спорить. В последние два года я пересмотрела отношения к себе и к окружающим партнерам», — поделилась Ида Галич, согласившись с ведущей.

Также телеведущая заявила, что мужчины в принципе слабее женщин.

«Мужчины менее выносливы, терпеливы. И морально устроены более тонко. Мы, женщины, на какие-то вещи смотрим с принятием. Поэтому нам легче на что-то реагировать», — подчеркнула блогер.

При этом Ида Галич призналась, что всегда уважала своих партнеров и не считала их слабыми. Она избирательно подходила к выбору возлюбленного.

Телеведущая поделилась, что в отношениях с бывшим супругом иногда вела себя подобно матери, играя разные роли.

«Наверное, я позволяла себе чуть быть матерью там, где не надо. И сестрой, и пожарным, и спасателем. Сложно было оставаться женщиной? Да», — заключила блогер.

Напомним, Ида Галич и Алан Басиев поженились в 2018 году. В 2020 году у пары родился сын Леон. Однако в 2021 году супруги развелись.

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