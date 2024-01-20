Дом в Юрмале: СМИ выяснили, куда пропал певец Аркадий Укупник

Заслуженный артист России Аркадий Укупник в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Он не появляется на светских мероприятиях и не участвует в популярных телепроектах.

Музыкант вместе с семьей проживает в ближнем Подмосковье. Также он не отрицает, что является собственником недвижимости в латвийской Юрмале. Он наотрез отказался от продажи зарубежных апартаментов, объяснив свое решение юридическими сложностями.

«Продать что-либо сейчас сложно и в Москве, и за рубежом. Пока я живу и работаю здесь, в Москве. Я не думаю о том, что будет завтра. Я — человек, который живет сегодняшним днем», — отмечал Укупник.

В ноябре 2023 Налоговая служба арестовала счета артиста из-за долгов. Оказалось, артист проигнорировал более десятка повесток. При этом долг оказался небольшим – 42 тысячи рублей.

Кроме того, на исполнителя хита «Я на тебе никогда не женюсь» подала в суд частная охранная компания из-за долга в 72 тысячи рублей. Укупник претензии отверг, а адвокат Александр Добровинский тогда заявил, что все скандалы с долгами музыканта - слухи.

Укупник также является владельцем студии звукозаписи «Олимпик». А прошлом году композитор отметил 70-летний юбилей, он написал музыку к мюзиклам «Ромео vs Джульетта. ХХ лет спустя» и «Князь Серебряный». Также Аркадий выпустил новый альбом под названием «Герой нашего времени», сообщает Пятый канал.

Ранее мы писали, что в 2022 году актер Леонид Ярмольник стал вести менее публичную жизнь. СМИ писали, что 69-летний артист эмигрировал в Латвию. При этом сам Ярмольник опроверг эти слухи и пояснил, что действительно с марта по август 2023 года жил с семьей в Юрмале. Он заверил, что не собирается эмигрировать.