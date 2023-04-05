Слишком эмоциональный: врач-невролог пояснил, почему Костомаров не готов к протезированию

Доктор неврологии Александр Комаров раскрыл причину, по которой фигуриста Романа Костомарова никак не могут отправить на процедуру протезирования.

По словам специалиста, Роман не способен взять под контроль свой внутренний гемостаз, поэтому и протезирование для олимпийского чемпиона может быть небезопасно.

«Кроме того, человек он эмоциональный и каждая проблема вызывает депрессию», – добавил невролог. Даже самая незначительная неудача в процессе лечения может стать причиной полноценной дисфории, считает лечащий врач.

Дисфория – антоним слова эйфория. Это форма болезненно-пониженного настроения, характеризующаяся мрачной раздражительностью и чувством неприязни к окружающим. При этом поведение может меняться и от заторможенного переходить в лёгкое и беспечное.

Так или иначе, пока эмоциональное состояние олимпийского чемпиона не придет в норму, говорить о переходе к следующему этапу лечения – рано, считает Комаров.