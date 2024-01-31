«Сложилась любопытная ситуация»: Павловец высказалась о возвращении в «Склифосовский»

Российская актриса Ольга Павловец высказалась о возвращении в сериал «Склифосовский». Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия».

Возвращение Павловец и Дмитрия Миллера в «Склифосовский» спустя шесть лет после их ухода стало настоящим сюрпризом для многих поклонников проекта. При этом артистка отметила, что такое решение создателей сериала было неожиданным и для нее самой.

В «Склифосовском» Ольга получила роль старшей медсестры Полины Пастуховой. В четвертом сезоне ее героиня исчезла из сюжета, поскольку вместе с мужем, которого сыграл Миллер, якобы переехала в Геленджик. Тем не менее создатели проекта захотели продолжить историю пары.

«Сюжеты, как известно, пишут сценаристы. Другое дело, что у нашего бессменного режиссера Юлии Владимировны Красновой есть полномочия что-то изменить в этой истории. Она имеет «чуйку», - заявила Павловец.

Актриса призналась, что ее героини вместе с персонажем Миллера удалось гармонично войти в сюжетную линию сериала, несмотря на продолжительное отсутствие.

«Сложилась любопытная ситуация: Пастуховы вернулись «в реальном времени» — и на экране, и по сценарию наша пара отсутствовала шесть лет», - подчеркнула Ольга.

Стоит отметить, что в десятом сезоне Пастуховы появились в эпизоде празднования очередного юбилея Склифосовского. В рамках этого торжества сценаристам захотелось собрать весь персонал больницы — как бывший, так и текущий.

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