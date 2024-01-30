Актриса из сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер заявила о беременности

Актриса Зоя Бербер призналась, что ждет ребенка от коллеги Максима Белобородова. Звезда «Реальных пацанов» опубликовала снимок с округлившимся животом в социальной сети.

В конце 2023 года артистка рассказала поклонникам, что вновь станет замужней женщиной. Ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. А спустя всего пару месяцев стало известно, что в семье ожидается пополнение.

В личном блоге Зоя показала беременный живот и, судя по всему, находится она уже не на ранних сроках. Актриса отметила, что старалась тщательно скрывать свое положение не только от друзей и фанатов, но и от матери.

«Пам-пам! Об этом сегодня узнаете вы и моя мама. Да, для многих это будет сейчас сюрпризом», - поделилась Бербер.

Напомним, что Зоя уже воспитывает дочь от бывшего мужа, сценариста Александра Синегузова. В 2015 году у них родился ребенок, но спустя пять лет супруги приняли решение о разводе.

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