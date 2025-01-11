«Слово „дешевка“ определяет тебя, не возвращайся!»: Михаил Шахназаров публично осудил Максима Галкина*

Журналист и писатель Михаил Шахназаров резко высказался о Максиме Галкине* (признан иноагентом на территории РФ), решившим изучать украинский язык. В эфире RuTube-шоу «Шах и Мат» публицист назвал уехавшего из России юмориста «дешевкой» и призвал его не возвращаться в страну.

На новогодних праздниках Максим Галкин* выступил в Куршевеле, где заявил, что начал изучать украинский язык и занимается с педагогом. Шоумен рассказал, что, будучи лингвистом по образованию, изучал романские языки, но решил расширить свои знания. Более того, часть выступления супруг Аллы Пугачевой провел на украинском. Поведения юмориста резко раскритиковали в России, также о нем решил высказаться Михаил Шахназаров. Телеведущий осудил артиста, показавшего себя «дешевкой».

«Про таких есть хорошее слово — „дешевка“. И оно определяет тебя. Ты латышский уже учил, иврит… Как он поздравлял с Ханукой всех. Эх, можно пожелать только успехов. Главное — не возвращаться сюда», — заявил Михаил Шахназаров.

Напомним, в 2022 году Максим Галкин* и Алла Пугачева уехали из России в Израиль вместе с детьми. Также супругов нередко замечали в Латвии и на Кипре, где у них есть недвижимость. Перебравшись в Израиль, шоумен начал изучать иврит, а в Юрмале на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле заговорил на латышском языке. Сам юморист утверждал, что знание языков помогает ему лучше чувствовать самую разную публику.

Ранее сообщалось о том, что актер Станислав Садальский осудил Максима Галкина* после его выступления в Италии.

*признан иноагентом на территории РФ