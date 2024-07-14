«На гроши европейских спонсоров»: Стас Садальский осудил Максима Галкина* после его выступления в Италии
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Стас Садальский назвал предательством выступление Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) на украинской свадьбе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
На днях стало известно, что Максим Галкин* прилетел в Италию на озеро Комо. Там юморист выступил на частной вечеринке в честь свадьбы молодоженов из Украины. Артист исполнил несколько песен на украинском языке, чем разозлил некоторых коллег.
Так, с критикой Галкина* выступил актер Стас Садальский.
«Боль от предательства может быть так велика, что прощение будет невозможно. Для некоторых людей — это та черта, которую нельзя переступать. На озере Комо, Украина гуляет на гроши европейских спонсоров, как же весело?!» — написал он.
Напомним, после публикаций видеозаписей со свадьбы, под критику попали и сами украинцы, устроившие праздник. Их соотечественники заявляли, что сейчас неподходящее время для пышных торжеств за границей.
Ранее мы писали о том, что юморист Максим Галкин* анонсировал новое шоу в Юрмале.
*признан иноагентом на территории РФ.