«На гроши европейских спонсоров»: Стас Садальский осудил Максима Галкина* после его выступления в Италии

Стас Садальский назвал предательством выступление Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) на украинской свадьбе. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

На днях стало известно, что Максим Галкин* прилетел в Италию на озеро Комо. Там юморист выступил на частной вечеринке в честь свадьбы молодоженов из Украины. Артист исполнил несколько песен на украинском языке, чем разозлил некоторых коллег.

Так, с критикой Галкина* выступил актер Стас Садальский.

«Боль от предательства может быть так велика, что прощение будет невозможно. Для некоторых людей — это та черта, которую нельзя переступать. На озере Комо, Украина гуляет на гроши европейских спонсоров, как же весело?!» — написал он.

Напомним, после публикаций видеозаписей со свадьбы, под критику попали и сами украинцы, устроившие праздник. Их соотечественники заявляли, что сейчас неподходящее время для пышных торжеств за границей.

Ранее мы писали о том, что юморист Максим Галкин* анонсировал новое шоу в Юрмале.

*признан иноагентом на территории РФ.