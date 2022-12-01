«Слово бомжа»: в Израиле отказались от постановки с участием Анатолия Белого

Как только началась специальная военная операция, многие звезды отечественного шоу-бизнеса в спешке покинули территорию РФ, тем самым выражая свое отношение к происходящему. Не стал исключением и актер Анатолий Белый, который уже несколько месяцев проживает в Израиле и даже пытается там построить карьеру в одном из театров. Как стало известно, сейчас с работой у мужчины не все гладко.

Так, актера убрали из одной постановки, виной всему языковой барьер. Белый признался, что не успевает выучить роль на иврите к январю.

К слову, подобная новость очень обрадовала недоброжелателей Анатолия и его звездных коллег, которые остались в России. Мужчине нашлось, что им ответить. «Вы правы, товарищи, у меня все плохо. Вот, что ждет каждого, кто покинул РФ. Слово бомжа», — язвительно отреагировал Белый.

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