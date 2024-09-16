«Словно я на Луне танцевала»: Анастасия Волочкова потребовала назначить ей пенсию как ведущей балерине

Балерина Анастасия Волочкова решила судиться с Пенсионным фондом. Она подала исковое заявление с требованием назначить ей выплаты как ведущему мастеру сцены.

По мнению Волочковой, ей должны были назначить пенсию еще десять лет назад, однако по вине руководства Большого театра, где она была примой-балериной, у нее на руках осталась фальсифицированная трудовая книжка с сокращенным стажем.

Кроме того, Анастасия добавила, что она должна получать доплату за звание заслуженной артистки России.

«Абсурд в том, что для солистов балета необходим стаж 15 лет. Я танцую до сих пор. 30 лет!», - написала 48-летняя Анастасия в своем блоге.

Она заверила, что до сих пор числится ведущим мастером сцены в Большом театре, однако руководство организации отказывается это признавать. Кроме того, в Краснодаре потеряли годы ее выступлений в театре Юрия Григоровича.

«Словно я на Луне танцевала», - возмутилась Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова внезапно высмеяла дочь певицы Любови Успенской. Она опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена Татьяна Плаксина до пластических операций и подписала: «Жуть. Несчастная ведьма». Позже она удалила пост и извинилась перед Успенской, отметив, что произошло недоразумение.