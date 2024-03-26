«Словно ничего не произошло»: Чеботина разозлилась на коллег из-за развлекательного контента после теракта в «Крокусе»

Певица Люся Чеботина осудила коллег за публикацию развлекательного контента во время и после теракта в «Крокус Сити Холле». Артиста предпочла отписаться от этих людей в социальных сетях.

22 марта 2024 года террористы ворвались в концертный зал Красногорска перед выступлением группы «Пикник». Они открыли огонь по людям, убивая всех без разбора, а после подожгли помещение, из-за чего посетители комплекса оказались заблокированы внутри. На сегодняшний день известно о более 130 погибших и 150 пострадавших, и эти цифры растут, ведь поисковая операция все еще не окончена.

Все эти дни после теракта россияне скорбят и стараются помогать всем, кто пережил это нападение. В стороне не остаются и отечественные звезды. Они отправляют деньги, сдают кровь, приходят к мемориалу. Среди них Люся Чеботина, которая не понимает, как можно оставаться равнодушными в этой ситуации.

В личном блоге исполнительница хита «Солнце Монако» рассказала, что приняла решение ограничить общение с теми, кто игнорирует трагедию.

«Кто постит публикации, словно ничего не произошло. Отписалась, надеюсь на понимание», - заявила Люся.

Ранее певец SHAMAN перевел 5 млн рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе».