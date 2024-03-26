«Это только начало»: сколько денег перевел SHAMAN на помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) пожертвовал 5 млн рублей на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом артист рассказал в своем Telegram-канале.

Ярослав перевел денежные средства «Российскому Красному Кресту». Он прикрепил в своем блоге чек о совершении финансовой операции.

«Продолжаем обрабатывать запросы. Это только начало», — уточнил певец.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 137 человек, в том числе трое детей, более 180 пострадали. Россияне сплотились после трагедии, а многие артисты решили оказать финансовую помощь семьям тех, кто получил ранение при теракте.

Следователи проверяют информацию о четырех заблокированных пожарных лестницах в «Крокус Сити Холле». Также появились данные о том, что на дверях с «Антипаникой» — системой, открывающейся одним нажатием, висели велосипедные замки.

Напомним, переписка, в которой якобы певец SHAMAN отказался помочь семьям всех погибших при теракте в «Крокус Сити Холле», назвали фейком. Об этом рассказал пресс-секретарь артиста Антон Коробков-Землянский.