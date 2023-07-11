Словно девочка: 60-летняя Алена Свиридова похвасталась фигурой в купальнике

Певица Алена Свиридова опубликовала видео в соцсетях, на котором предстала в купальнике. 60-летняя артистка показала безупречную фигуру, чем удивила поклонников. Они признались, что с годами блондинка совсем не изменилась.

Исполнительница показала, как гуляет по причалу в красном купальнике. Алена написала, что хочет запечатлеть себя в такую прекрасную погоду, чтобы вспоминать об этом в холодное время года.

«Будем вспоминать зимой, когда не хватает тепла, моря, солнца и арбузов», – цитирует певицу издание «7Дней.ru».

Фанаты написали звезде множество комплиментов, а некоторые решили, что она делится архивным роликом. Многие были удивлены, что в свои 60 лет Свиридова выглядит словно девочка.

«Боже мой, какая форма! Вы прекрасны во всех отношениях», «Фигура и походка — огонь. Тепла и уюта, милая Алена!», «Все идеально: позитивная, жизнелюбивая и танцующая. Вы, Алена, фигура обалденная», — пишут в комментариях.

В интервью Алена признавалась, что тщательно следит за своей внешностью, а фигуру сохранила благодаря особому режиму питания. У знаменитости есть несколько правил, которые она старается не нарушать: она не объедается жирной пищей, ест только тогда, когда голодна, отказалась от сладких соков и старается пить больше чистой воды.

Кроме того, певица убеждена, что при отсутствии дел лишний вес набирается гораздо легче. Поэтому надо постоянно себя чем-то занимать, а не сидеть дома, где есть холодильник.

«Если то бегаешь, то плаваешь, то катаешься на велосипеде, о еде как-то забываешь», – делится артистка.

При любви к спорту и правильному питанию, Свиридова не выступает против косметологии. СМИ пишут, что она высказывается за уколы ботокса.

Ранее Алена Свиридова раскрыла правду о браке с мужчиной, который младше на 14 лет.