«Изменяют, гуляют и предают»: Алена Свиридова раскрыла правду о браке с мужчиной, который младше на 14 лет

Певица Алена Свиридова более 10 лет состоит в браке с Давидом Варданяном. Мужчина младше артистки на 14 лет. Многие подозревают, что в семье не все гладко, правду раскрыла сама певица.

Она заявила, что ни разу не встречала семей, где все были бы абсолютно счастливы. Сама певица не нашла счастья ни в первом, ни во втором союзе.

Она отметила, что «сплошь и рядом» люди «влюбляются и уходят». Измены случаются не только у артистов – такое может произойти с любым человеком.

«Люди друг другу и изменяют, и гуляют, и топчутся, и предают», - сказала она.

По признанию певицы, в последних отношениях все размеренно и спокойно. Пара вместе уже 12 лет. Свиридова и ее муж хорошо изучили друг друга и вместе прошли все кризисы. Даже «настоящих» ссор в их семье не бывает.

При этом артистка приняла решение закрыться от мира: ей кажется, «что все ложь». Свиридова почти не занимается творчеством и объяснила, до какого времени будет длиться пауза.

«Хочется «чистой воды» какой-то...», - сказала она.

Ранее мы писали, что экс-участник группы «Любэ» Юрий Рипях обиделся на Свиридову.