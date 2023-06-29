«Изменяют, гуляют и предают»: Алена Свиридова раскрыла правду о браке с мужчиной, который младше на 14 лет
Певица Алена Свиридова высказалась о браке с мужчиной, который младше на 14 лет.
Фото: Starface.ru
Певица Алена Свиридова более 10 лет состоит в браке с Давидом Варданяном. Мужчина младше артистки на 14 лет. Многие подозревают, что в семье не все гладко, правду раскрыла сама певица.
Она заявила, что ни разу не встречала семей, где все были бы абсолютно счастливы. Сама певица не нашла счастья ни в первом, ни во втором союзе.
Она отметила, что «сплошь и рядом» люди «влюбляются и уходят». Измены случаются не только у артистов – такое может произойти с любым человеком.
«Люди друг другу и изменяют, и гуляют, и топчутся, и предают», - сказала она.
По признанию певицы, в последних отношениях все размеренно и спокойно. Пара вместе уже 12 лет. Свиридова и ее муж хорошо изучили друг друга и вместе прошли все кризисы. Даже «настоящих» ссор в их семье не бывает.
При этом артистка приняла решение закрыться от мира: ей кажется, «что все ложь». Свиридова почти не занимается творчеством и объяснила, до какого времени будет длиться пауза.
«Хочется «чистой воды» какой-то...», - сказала она.
Ранее мы писали, что экс-участник группы «Любэ» Юрий Рипях обиделся на Свиридову.