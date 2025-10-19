«Словам его верю, но не всем»: Екатерина Стриженова рассказала, как венчалась 38 лет назад

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова 38 лет назад венчалась с Александром Стриженовым. В памятный день она опубликовала пост в своем Telegram-канале, в котором рассказала, что изменилось за это время в их отношениях.

По словам Стриженовой, инициатором венчания был Александр. Екатерина, состоящая еще тогда в комсомоле, скептически отнеслась к идее, но все равно выполнила просьбу избранника. Актриса объяснила, что в то время была безумно влюблена и верила всему, что он говорил. Сейчас ситуация обстоит немного иначе.

«Честно скажу, я, девочка-комсомолка, тогда слабо понимала, что я наделала, я согласилась на венчание, потому что мой любимый на этом настаивал, говорил, что без этого никак, а я просто была влюблена безмерно и верила каждому его слову! Что изменилось за это время? Комсомола НЕТ, Бог ЕСТЬ, я за любимым мУжем, словам его верю (но не всем))!!!» — рассказала Стриженова.

Ранее телеведущая рассказала о воспитании внуков-двойняшек. По ее словам, с малышами приходится непросто.