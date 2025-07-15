«Сил нам всем»: Екатерина Стриженова раскрыла подробности воспитания внуков-двойняшек

Актриса Екатерина Стриженова рассказала о воспитании внуков-двойняшек Александра и Георгия. По ее признанию, всей семье с малышами непросто, но сложнее всего именно родителям детей, поэтому артистка считает их настоящими героями.

В личном блоге Стриженова опубликовала кадры с внуками и поздравила их с двухлетием. Актриса отметила, что уход за двойняшками — это огромный труд. Раньше она не понимала, как ее невестка выносила и родила двух детей, а теперь удивляется, как ей удается справляться с их воспитанием.

«Оказалось, что это были „цветочки“, впереди нас ждали „ягодки“: как кормить, как пеленать, как носить и вообще, когда спать, если их сразу двое и каждый со своими требованиями и хотелками!» — поделилась Екатерина.

Несмотря на то, что воспитывать двойняшек тяжело, по словам актрисы, ее сын и невестка успешно справляются. Екатерина обратилась ко всей семье и призналась, что сильно всех любит.

«Сил нам всем», — резюмировала Стриженова.

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