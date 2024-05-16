«Слова сочувствия мне уж точно не нужны»: Алекса вновь пережила замершую беременность

Экс-участница «Фабрики звезд» Алекса вновь пережила замершую беременность. В последний раз такой неудачный опыт был у нее несколько лет назад.

Артистка вышла на связь с поклонниками на странице в соцсети и поделилась печальными новостями. Оказалось, что попытка снова стать мамой не увенчалась успехом. Врачи зафиксировали у нее замершую беременность. В подробности блогер вдаваться не стала. Она лишь призналась, что переживает это уже легче, чем в первый раз. Пост она написала «с улыбкой и благодарностью».

«В моей жизни произошла еще одна замершая беременность. Так бывает, и слова сочувствия мне уж точно не нужны. Девочки, просто знайте, что в таких ситуациях вы не одни и это происходит для того, чтобы сделать нас сильнее… На всё воля Божья», - поделилась Алекса.

Напомним, что о первой замершей беременности певица рассказала в 2021 году. Она призналась, что это было тяжелое для нее время. Но она смогла все пережить и в итоге родить дочь Адриану.

Ранее Алекса впервые подтвердила конфликт со свекровью.