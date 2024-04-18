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Опубликовано 18 апреля 2024, 18:44
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«Этой женщины никогда не будет в жизни дочери»: певица Алекса впервые подтвердила конфликт со свекровью

Певица Алекса подтвердила конфликт со свекровью и рассказала о ее злых поступках.
«Этой женщины никогда не будет в жизни дочери»: певица Алекса впервые подтвердила конфликт со свекровью

© Starface.ru

Певица Алекса впервые подтвердила конфликт со свекровью – Лилией Соловьевой. Она рассказала о «злых поступках» женщины, которые были в течение трех лет.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях бывшей участницы проекта «Фабрика звезд».

Накануне семья Алексы отмечала трехлетие дочери Ариадны. Свекрови на празднике не было. На вопрос подписчиков, почему отсутствовала женщина, Алекса ответила: «Этой женщины никогда не будет в жизни моей дочери. Все ее злые поступки на протяжении трех лет останутся на ее совести».

В заключение она пожелала свекрови здоровья и счастья, но отметила, что «такие вещи непростительны». Какие поступки и дела имела в виду певица, неизвестно. Алекса заявила, что больше не вернется к данному вопросу.

При этом со своей матерью у певицы сложились дружеские отношения – в любой ситуации родственницы поддерживают друг друга.

«Мы по жизни подружки», — написала Алекса.

Ранее артистка встретилась с бизнесменом Умаром Джабраиловым и познакомила его с мужем Вячеславом Дайчевым. На трехлетие дочери певицы он подарил девочке игрушку в виде зайца.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Алекса
свекровь
конфликт