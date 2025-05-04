Слова Сергея Соседова сбылись: карьера Азизы взлетела вверх после скандала на «Суперстаре!»

Певица Азиза после скандала в финале шоу «Суперстар!» на НТВ стала одним из самых востребованных артистов в России. Слова Сергея Соседова, предсказавшего певице успех в карьере после инцидента, сбылись. Более того, на днях ее пригласили в Кремль. Об этом пишет Ura.ru.

После громкого скандала на «Суперстаре!» Сергей Соседов заявил: случившееся отразится на карьере Азизы «только в лучшую сторону». Музыкальный критик отмечал: «У нее наверняка станет больше концертов, выступлений, интересных проектов». Действительно, теперь певицу стали чаще приглашать на мероприятия, а ее график расписан на месяцы вперед.

Выяснилось, что сейчас Азизу часто зовут выступить на праздниках и корпоративах. Ее называют универсальным артистом, который может работать на любую аудиторию.

«Особых проблем с работой у нее никогда не было, но сейчас заказов на Азизу, конечно, стало значительно больше», — подчеркнули в одном из агентств, занимающихся проведением корпоративов.

По данным источника, певица выступит на большом праздничном вечере поэта Ильи Резника 15 мая на сцене «Live Арены». Также Азизу пригласили принять участие в юбилейном концерте Давида Тухманова в Кремлевском дворце 25 мая. Эту информацию подтвердил директор знаменитости. 1 июня артистка появится на юбилейном вечере Юрия Куклачева. Помимо концертов, певица часто становится гостьей телешоу.

Напомним, финал шоу «Суперстар!» 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та заняла лишь третье место несмотря на то, что была лидером шоу. Позднее некоторые заметили, что в титрах к песне, которую исполняла артистка, указаны совершенно другие авторы. На это обратили внимание представители Ильи Резника, занимающиеся его авторскими правами.

Ранее сообщалось о том, что сын композитора Владимира Шаинского предложил Азизе и Лере Кудрявцевой спеть вместе после скандала на «Суперстаре!».