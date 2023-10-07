Слова подписчиков о четвертой беременности повергли Анастасию Костенко в шок

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко забеременела в четвертый раз. На 20-й неделе срока она столкнулась со странной реакцией подписчиков на важное в жизни событие. Супруге футболиста посоветовали прервать беременность из «лучших побуждений», передает StarHit.

Пользователи Сети считают, что Костенко необходимо отдохнуть после пластической операции на грудь, ведь после хирургического вмешательства прошло очень мало времени. При этом Анастасия в шоке от мнения подписчиков. Она искренне не понимает, как можно советовать беременной женщине «остановиться».

«Да что с этим миром не так? Как можно брать на себя такую ответственность, советуя подобное? Вы не мой врач, не мой хирург, у вас нет моих результатов анализов, УЗИ… Просто кошмар. Какое ваше дело?!» — негодует многодетная мама.

Однако большая часть пользователей все-таки поддержала Костенко. Супруге Тарасова пожелали не слушать никого и всегда принимать решение самостоятельно.

Ранее вступиться за Анастасию пришлось ее маме. Женщина ответила на комментарии хейтеров, которые раскритиковали ее дочь за слишком откровенный наряд.