«Слова, оскорбляющие Россию»: на каком основании у Пугачевой могут изъять замок

В СМИ появилась информация о том, что у певицы Аллы Пугачевой могут изъять замок в Грязи. Юрист Александр Добровинский в беседе с изданием «Абзац» объяснил, на каком основании это могут сделать.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал о том, что проводится работа над ограничениями на продажу собственности – жилья и автомобилей людей, уехавших из России и выступающих с критикой. Исполнительница хита «Миллион алых роз» хоть и не признана иноагентом, но уехала из РФ и громко высказывалась о жителях.

Добровинский прокомментировал новость о разработке ограничений.

«В законе должны быть очень понятные правила и термины, он должен установить, по чьему иску накладываются ограничения. Документ должен определить, кто находит негатив в высказываниях гражданина и что именно является таким негативом. Анализировать слова, оскорбляющие Россию или ее народ, могут лишь лингвисты посредством экспертизы», – объяснил юрист.

Александр отметил, что законопроект должен содержать указание на общественную опасность, которую несут определенные слова.

Источник отмечает, что в России есть также статья о конфискации имущества. Так, ценности и имущество могут изъять, если окажется, что с помощью них финансируются терроризм, экстремизм, вооруженные группы, преступные сообщества и любая деятельность, которая касается угрозы безопасности России.

Ранее мы писали о том, что в Госдуме пожалели уехавшую из России Пугачеву.