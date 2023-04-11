«Слова могут быть водицей»: от 37-летней Ольги Бузовой вновь отказался мужчина

После развода с Дмитрием Тарасовым личная жизнь Бузовой стала самым обсуждаемым событием. Ольга неоднократно пыталась обрести личное счастье с другими избранниками, но все, увы, безуспешно. В последний раз знаменитость открыто говорила о чувствах во время романа с Манукяном. Не сумев построить отношения и с ним, Бузова на долгие годы замолчала об отношениях. Однако недавно девушка всех удивила, публично сообщив о предстоящем свидании с самым завидным холостяком отечественного шоу-бизнеса. Речь идет про Егора Крида.

Дело в том, что на одном светском мероприятии Егор предложил Ольге совместную работу. На подобное предложение артистка ответила согласием, правда, с одним условием: все детали они обсудят после романтической встречи. Певец принял вызов, однако, как выяснилось, с решительными действиями не спешит. Об этом рассказала Бузова в беседе с журналистами издания «Super».

Светская львица заявила: она может отвечать только за свои поступки. Вот почему все вопросы о предстоящем свидании нужно задавать Криду. К слову, Ольга поспешила уколоть мужчину и припомнила ему слова из своей песни «Водица».

«Не очень хотелось бы говорить, что слова могут быть водицей. Нет, я очень люблю и уважаю его. У нас с ним давняя дружба, но он же сказал», — заявила Бузова.

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