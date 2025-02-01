«Слова этой песни одобрены в Госдепе»: Лева Би-2* в рваных носках анонсировал новый трек

Уехавшая из России группа «Би-2» продолжает высказываться на тему политики и в адрес бывших соотечественников. Коллектив выпустил новую песню «Под забором» про эмигранта-неудачника.

Рок-музыканты решили сыронизировать на тему отъезда из страны и хейта в свой адрес. В шутливой форме они сделали описание к треку в социальной сети.

«„Под забором“ — это первая русскоязычная песня, текст которой был рассмотрен и утвержден Национальной лирической комиссией и Попечительским советом по печенью при Государственном департаменте США», — пишут артисты.

Участники группы отметили, что дата релиза связана с просьбой вашингтонских кураторов. После инаугурации Дональда Трампа они якобы получили зеленый свет на выпуск сингла.

Главный герой песни — «пьяный и бездомный, маргинально пошлый» эмигрант, у которого нет средств на существование. Припев намекает на конец жизни артистов: «Слова для песни этой одобрены в Госдепе. Я на мираж свободы заманиваю души. Но кончу под забором, забытый и ненужный», — поют артисты.

В честь выхода песни Егор Бортник* (признан иноагентом на территории РФ) принял участие в фотосессии. Он снялся в рваных носках, сидя на картонке прямо на улице с газетой «Правда» в руках. На другом фото артист лег на тротуар.

Напомним, Лева Би-2* неоднократно негативно высказывался в адрес российских властей. Недавно музыкант выложил в своем микроблоге изображение, созданное при помощи нейросети. На картинке нарисован стоящий на подиуме ветеран СВО с протезом и на костылях. Солиста коллектива после этого попросили проверить на дискредитацию ВС РФ.

*признан в РФ иностранным агентом