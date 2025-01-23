СК призвали возбудить дело против Левы* из Би-2 за дискредитацию ВС РФ

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в СК с просьбой проверить солиста группы «Би-2» Егора Бортника* (признан в РФ иностранным агентом), выступающего под псевдонимом Лева, на дискредитацию ВС РФ. Об этом пишет издание «Абзац».

Недавно уехавший из РФ музыкант выложил в своем микроблоге изображение, созданное при помощи нейросети. На картинке нарисован стоящий на подиуме ветеран СВО с протезом и на костылях. Представители «Ветеранов России» посчитали подобную публикацию «насмешкой над подвигами российских военнослужащих».

«Подобные действия вызывают общественный резонанс и могут быть расценены как насмешка над подвигами российских военнослужащих, защитников Родины. Просим дать правовую оценку действиям Егора Бортника* и в случае подтверждения указанных нарушений принять предусмотренные законом меры для его привлечения к ответственности», — сказано в обращении, которое имеется в распоряжении «Абзаца».

Ранее оставшейся без концертов группе «Би-2» предрекли возвращение в РФ.

*признан в РФ иностранным агентом