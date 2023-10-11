Сломавшая в ДТП бедро Лада Дэнс носит каблуки и крутится на пилоне

Певица Лада Дэнс, получившая два месяца назад перелом бедра в серьезной автомобильной аварии, появилась на публике в туфлях на высоких каблуках. Она призналась, что уже давно ходит без костылей благодаря пилатесу, плаванию и занятиям на пилоне.

«Подчеркну, это не эротика, а акробатика, которая очень хорошо стимулирует заживление и восстановление опорно-двигательного аппарата», - сказала 57-летняя Дэнс в беседе с изданием «ДНИ.РУ».

Артистка напомнила, что еще недавно ее возили на выступление на инвалидном кресле, поэтому сейчас она фактически заново начинает ходить. При этом Лада отметила, что врачи ругают ее за активность, так как полученные в результате ДТП травмы были очень серьезными.

Лада Дэнс в августе попала в автоаварию. Ее машина на скорости 110 километров в час столкнулась с двумя автомобилями. С места происшествия певицу на вертолете госпитализировали в Институт микрохирургии мозга.

Ранее мы писали, что Лада Дэнс призналась, что готова выступать на сцене даже если будет передвигаться при помощи костылей. Певица также отметила, что такие ситуации за ее многолетнюю концертную деятельность уже неоднократно происходили.