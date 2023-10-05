«Готова выступать с костылями»: Лада Дэнс впервые вышла в свет после ДТП

Певица Лада Дэнс спустя два месяца после серьезной автомобильной аварии посетила осенний бранч, который состоялся на концертной площадке Live Арена. Артистка отлично выглядела и была в прекрасной форме, сообщает Пятый канал.

Как призналась Лада Дэнс, она готова выступать на сцене даже если будет передвигаться при помощи костылей. Певица также отметила, что такие ситуации за ее многолетнюю концертную деятельность уже неоднократно происходили. Однако в этот раз обошлось без костылей.

После ДТП артистка больше месяца ходила на лечебную физкультуру и делала различные процедуры, поэтому сейчас от последствий серьезной аварии не осталось и следа.

Ранее мы писали, что Лада Дэнс чуть не погибла 5 августа в результате автомобильной аварии. Оказавшиеся на месте ДТП люди достали ее из покореженной машины и передали в руки медикам. С места происшествия певица была доставлена вертолетом в Институт микрохирургии мозга в тяжелом состоянии.