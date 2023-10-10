«Сломаны ребра, пробито легкое»: Павел Баршак вышел на связь после драки из-за балерины

Павел Баршак, пострадавший от рук поклонника подруги, рассказал о своем состоянии. Актер вышел на связь с журналистами Kp.ru.

Некий Александр Табаков напал на Баршака, когда тот пришел в гости к балерине по имени Анастасия. Звезду «АльфаРомео» сразу госпитализировали.

«У меня сломаны два ребра. Было подозрение, что пробито легкое, но вроде обошлось. Мне уже лучше. Но пока я не дома. Выписка запланирована на завтра», – прокомментировал актер.

По данным источника, в палату к Павлу приходила его жена Мария. Она же привезла ему домашний борщ. Пара воспитывает дочь Прасковью, однако у Баршака есть еще двое сыновей от предыдущих отношений.

Актер уже не первый раз попадает в неприятные ситуации из-за своей подруги Насти. В июле этого года они с балериной шли по улице и громко спорили, а прямо за ними следовали трое мужчин. Прохожие посчитали, что Павел обижает девушку и ей нужна помощь. Они решили «урегулировать ситуацию» и затеяли драку, в результате которой Баршак упал на асфальт и сломал руку.

«У Паши ведь после той, первой драки, одна рука почти не работает. Потому он и отбиваться не мог, в итоге получил травмы», – передает другая знакомая актера Наталья Громова.

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