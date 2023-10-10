Набил серийных убийц: о чем говорят татуировки сына Елены Яковлевой

30-летний сын Елены Яковлевой Денис решил сделать новые татуировки. Он набил себе серийных убийц Теда Банди, на счету которого более 36 жертв, и Джеффри Дамера, совершившего 15 преступлений. Психиатр прокомментировал поведение мужчины в эфире канала ТВ-3.

«Меня эта тема всегда интересовала. Не в том плане, что я от них фанатею или испытываю к ним теплые чувства. Просто какие-то факты из биографий интересны», – объяснил свой поступок Денис Шальных.

Звездный наследник всегда шокировал общественность своим внешним видом. Его тело практически полностью забито татуировками. Некоторое время назад Елена Яковлева признавалась, что ее сын пожалел о своем решении и даже хотел избавиться от рисунков. Но с того момента прошло уже несколько лет, и за это время, кажется, мужчина успел передумать.

В свежем выпуске «Кадони шоу» Денис рассказал, что многие люди сторонятся его из-за внешности. Однако сын знаменитой актрисы считает это одним из преимуществ татуировок.

Психиатр, который находился в студии программы, считает, что выбор серийных убийц для рисунков на теле вызывает ряд вопросов.

«Такое поведение, демонстрация личностей, которые натворили очень много бед... Татуировка – символ не для всех, чтобы я знал, понимал, что это на моем теле есть», – подчеркнул эксперт.

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