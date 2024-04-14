«Сломали все лицо»: актер из «Слова пацана» Андрей Максимов получил серьезные травмы

Звезда «Фишера» и «Слова пацана» Андрей Максимов сообщил, что в 12 лет с ним случилось несчастье. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «вМесте».

Так, когда актер был еще подростком, на него упали металлические футбольные ворота.

«Обычно футбольные ворота вкопаны в землю. Я повис на них, запутался ногами в сетке и просто не смог спрыгнуть. Они на меня упали и сломали все лицо», – поделился он.

Медикам пришлось по кусочкам собирать лицо будущего актера. Андрей пережил несколько операций, в ходе которых удалось восстановить поврежденные кости. Однако у звезды остались шрамы на губе и подбородке.

«Мальчик, который всегда был принцем – длинные белые волосы, голубые глаза, ямочки - лежит весь перебинтованный с шинами на зубах, сломаны скулы, нос, челюсть», – отмечает Максимов.

Актер признался, что испытал тогда сильный стресс, а впоследствии часто слышал отказы на пробах из-за внешности. Так, один режиссер даже предложил ему сменить профессию.

«Мне сказали: «Андрей, вам надо быть режиссером. Что вы будете играть с такой фактурой? Посмотрите, вы длинный. Это значит, что оператору будет неудобно с вами работать», – передает артист.

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