«Сломала себе голову»: годовалая внучка Дробыша попала в реанимацию

В семье Виктора Дробыша произошел несчастный случай. Саша Гуркова рассказала, что ее годовалая дочь Шанти упала с горки. Девочка находилась в реанимации три дня, врачи обнаружили у нее травму головы.

Гуркова отметила, что на данный момент с дочерью все в порядке. Вспоминая тот страшный день, девушка призналась, что врачи сначала не давали прогнозов по восстановлению.

«Эта бандитка сломала себе голову в прямом смысле этого слова, и я погружусь в трехдневный ад реанимаций, наркозов, страшных прогнозов и жуткого стресса», — написала Гуркова в своем блоге.

Оказалось, что ее муж Валера был в отъезде в другой стране. Александре пришлось 35 часов не спать и укачивать ребенка на руках, параллельно решая остальные вопросы.

Однако Валера преодолел 1200 км за рулем, приехал в последний день и ночевал с дочерью. Александра возмутилась, что он был единственным папой на отделение и призвала матерей не бояться просить помощи у мужей.

Ранее мы писали, что врачи удалили 52-летней пациентке кисту яичника с 37 литрами жидкости.