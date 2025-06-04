«Сломала многим мужикам жизнь»: продюсер Сазыкина «прошлась» по оскандалившейся Дубцовой

Продюсер Олеся Сазыкина высказалась о певице Ирине Дубцовой, которая попала в скандал из-за своего поведения на шоу «Сокровища императора». В последнем выпуске артистка сцепилась с Даной Борисовой и публично назвала ее наркоманкой. По словам Сазыкиной, исполнительница всегда была с дурным характером, изменяла мужу и подставляла людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Продюсер призналась, что много ездила с «Фабрикой звезд» по гастролям, поэтому ей все известно о Дубцовой. Олеся даже знает, почему именно певица не смогла сохранить брак с Романом Черницыным. Сазыкина заверила – Ирина изменяла супругу.

«Дубцова сломала многим мужикам жизнь, в первую очередь Роме Черницыну, который ее безумно любил. Она аферистка. Свадьба, которую играли Черницын и Дубцова, оплачивала Настя Кочеткова и ее родители, потому что на тот момент они были хорошими подругами. А потом Дубцова Кочеткову подставила», - заявила продюсер.

Олеся Сазыкина рассказала, что многие улыбаются в лицо певице, по при этом ненавидят ее за поступки. По словам продюсера, Дубцова часто срывает концерты, не приезжает на встречи. Именно поэтому в шоу-бизнесе мало кто хочет с ней работать.

Напомним, что Ольга Бузова тоже поддержала Дану Борисову в этом конфликте и заявила о разочаровании в Дубцовой. Однако на сторону Ирины встал ее партнер по проекту Natan.

Ранее рэпер Natan уличил Ольгу Бузову в предвзятости.