Natan уличил Бузову в предвзятости из-за поддержки Борисовой, а не Дубцовой

Рэпер Natan упрекнул телеведущую Ольгу Бузову за предвзятость в шоу «Сокровища императора». Артист считает неправильным то, что звезда реалити встала на сторону Даны Борисовой в ее конфликте с Ириной Дубцовой.

В личном Telegram-канале Natan высказал свое недовольство по поводу поста Бузовой в соцсети. Ольга публично поддержала Борисову и призналась, что разочаровалась с Дубцовой. Причиной послужили оскорбления певицы с адрес соперницы. Ирина в шоу назвала Дану «наркоманкой», и телеведущая посчитала это неправильным.

Natan решил защитить Дубцову в этом конфликте. Он отметил, что на себе испытал предвзятость Бузовой.

«И в случае Даны, если ты поборол эту болезнь, тогда гордо подними голову за столом и не пускай слезы, а скажи, что ты вышел победителем из этой хитрой ловушки. Жалеть себя мы все умеем и любим», - заявил рэпер.

Артист подчеркнул, что и Дана, и Ирина поступили неправильно в шоу, но он не согласен с тем, что его коллега должна была молчать, пока Борисова высказывалась о ней с иронией.

Ранее Natan признался, что часто ссорился с Ириной Дубцовой на шоу «Сокровища императора».