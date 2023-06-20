Певица Диана Арбенина рассказала, как получила травму позвоночника после падения с лестницы

Певица Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» стали гостями вечернего шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артистка исполнила в эфире всеми любимые хиты и рассказала о жизни. Она объяснила, почему брала паузу в музыкальной карьере. Это было связано со здоровьем.

Арбенина отметила, что сильно похудела после того, как упала с лестницы. Все произошло в музыкальной школе, куда певица пришла на выпускной концерт. Она хотела порадовать бас-гитариста и главного технического специалиста Сергея Макарова, поэтому взяла черешню и направилась к нему по лестнице.

«Слетела с этого крыльца, черешня вся рассыпалась. Я попыталась встать, но не смогла, начала терять сознание и позвонила Макарову. Сережа тащил меня по этой лестнице, когда он меня увидел, то сказал: «Ничего, я тоже тут несколько раз навернулся», – вспоминает звезда.

Травма оказалась серьезной, поэтому потребовалась медицинская помощь и даже госпитализация. Врачи сказали, что Диана сломала отростки позвоночника. Она вспоминает, как лежала в палате. В тот момент ей было очень страшно.

«Я смотрела на эти листья, и у меня не шевелились ноги. Я думала о том, что может уже никогда не смогу дойти до них, и такие фонтаны слез от боли, от страха», – призналась артистка в эфире «Авторадио».

Диана говорит, что все обошлось благодаря людям и силе духа. Но 21 мая она не смогла дать концерт в Бишкеке. Звезда извинилась и пообещала приехать в Киргизию, как только встанет на ноги.

Певица не хотела подводить зрителей из еще одного города, поэтому сделала все, чтобы выступить 16 июня в Калининграде. По словам исполнительницы, она держала себя в руках, так как понимала, что не может куда-нибудь прыгнуть или залезть. Концерт после тяжелой травмы стал для нее тестом.

«Нашей группе в этом году 30 лет. Сейчас я готовлюсь к большому юбилейному концерту. Он состоится в мой день рождения, 8 июля, на стадионе», – добавила артистка.