«Слишком серьезная история»: Юлия Пересильд высказалась об отчаянном поступке ее дочери

Актриса Юлия Пересильд поделилась мыслями об актерской карьере ее старшей дочери Анны. В беседе с The Voice в рамках «Факультатива VK», где прошла презентация ее книги «Это космос, детка!», звезда фильма «Вызов» призналась, что не оказывает влияние на решения дочери в профессии и порассуждала о ее возможных отчаянных поступках ради карьеры в кино.

Отметим, что сама Юлия Пересильд ради съемок в фильме «Вызов» отправилась в космос. На вопрос о том, как бы актриса отреагировала на то, что ее дочь тоже решилась бы на такой смелый шаг, она ответила, что в такие моменты человек сам принимает решение, и никто не способен повлиять на него.

«Я думаю, вряд ли меня бы об этом спросили. Слишком уж серьезная эта история. Я думаю, что в этот момент человек может только сам принимать такие решения. И нельзя его отговаривать ни в ту, ни в другую сторону», — поделилась Юлия Пересильд.

Напомним, 14-летняя Анна Пересильд, так же, как и ее мама, стала актрисой. Известность ей принес сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Юлия Пересильд больше 10 лет была в отношениях с кинорежиссером Алексеем Учителем. В 2009 году у пары родилась дочь Анна, а в 2013 — дочь Мария. Однако спустя время знаменитости расстались, а в настоящее время поддерживают общение ради общих детей.

Дети Юлии Пересильд уже снимаются в кино. Старшая дочь актрисы Анна Пересильд обрела популярность после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Младшая дочь Юлии Пересильд Мария в прошлом году вместе с матерью снялась в фильме «Императрицы».

С 2022 года Юлия Пересильд состоит в отношениях с актером Михаилом Тройником. Артисты познакомились на съемочной площадке фильма «Вызов».

Ранее сообщалось о том, что Анна Пересильд рассказала о главном в жизни материнском совете.