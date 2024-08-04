«Слишком прекрасна для того, с кем жила»: похорошевшая после развода Алсу удивила поклонников

Певица Алсу сейчас переживает непростое время — в конце мая она объявила о разрыве с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, после 18 лет брака. Однако вместе с тем исполнительница хита «Зимний сон» проходит через трансформацию и готова к новым начинаниям. Знаменитость поделилась в личном блоге снимком и намекнула, что в ее жизни настало время перемен.

Артистка опубликовала в соцсети фото, на котором она предстала в роскошном изумрудном платье с разрезом.

«Лучшее время для новых начинаний — сейчас», — подписала публикацию Алсу, тем самым дав понять, что она отпустила прошлое и готова идти вперед после скандального развода.

Пользователи Сети пришли в восторг от нового образа певицы. Многие отметили, что Алсу заметно похорошела после разрыва с мужем.

«Ничто так не украшает женщину, как развод», «Просто она слишком прекрасна для того, с кем жила», «Безумно красивая», «Богиня», — написали подписчики в комментариях.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Певица и бизнесмен считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, у них трое детей. Однако 27 мая появилась информация о том, что артистка подала на развод, а 2 июля она обратилась в Савеловский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого за 18 лет брака имущества.

Причина разрыва не разглашается, однако, как утверждали источники, близкие к семье, предприниматель постоянно изменял знаменитости, а одной из предполагаемых разлучниц пары назвали Анастасию Решетову. Позднее Алсу подтвердила причастность модели к этому, назвав ее «девушкой с низкой социальной ответственностью».

Ранее сообщалось о том, что Алсу решилась на сольный концерт после расставания с мужем.