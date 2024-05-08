Слишком дорого: внук Аллы Пугачевой пожаловался на жизнь в США

Эмигрировавший в США певец Никита Пресняков столкнулся с неожиданными трудностями в Нью-Йорке. Цены в ресторанах оказались для внука Аллы Пугачевой слишком высокими.

По данным Kp.ru, Пресняков-младший отправился вместе с друзьями в любимый суши-бар и был неприятно удивлен стоимостью блюд. В итоге, траты на отдых оказались непосильными, но Никита все же смог самостоятельно расплатиться по чеку.

При этом издание отмечает, что сын Кристины Орбакайте скоро компенсирует свои финансовые потери, так как планирует дать в США большой сольный концерт. Предстоящее выступление он старается не афишировать.

Ранее проживающая в США певица Кристина Орбакайте после появления о слухов о возможном выступлении в Кремлевском дворце перебралась поближе к России. Она призналась, что вместе с мужем, предпринимателем Михаилом Земцовым отдыхает в Италии.