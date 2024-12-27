«Слишком большая разница»: Лоза сравнил гонорары звезд на Новый год с пенсией россиян

Известный поэт-песенник, композитор и певец Юрий Лоза выступил с критикой гонораров звезд за новогодние корпоративы. Его слова приводит aif.ru.

Во время общения с журналистами композитор отреагировал на слова певца Прохора Шаляпина, заявившего, что получает около миллиона рублей за новогодний корпоратив.

«Мне не платят такие деньги. Кому-то платят, кому-то нет. <…> А вообще я иногда удивляюсь, когда вижу расценки иных исполнителей, „расфасовки“, рейтинги, райдеры и так далее. Как можно объявлять, допустим, за корпоратив 10 миллионов, 20 миллионов? При этом средняя зарплата, пенсия у людей в России полярно другая. Скажем, у меня пенсия 16 тысяч. <…> Это же слишком большая разница», — поделился Лоза.

Кроме того, поэт-песенник отметил, что у него в настоящий момент наблюдается «застой» с новогодними корпоративами. Он пояснил, что сейчас дает концерты, однако эти выступления являются «плановыми».

Ранее Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек».