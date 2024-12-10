«Нас кормят Басковым и Киркоровым. Понимаете, что получилось?!»: Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Певец Юрий Лоза резко высказался о современных новогодних передачах. В беседе с aif.ru исполнитель хита «Плот» раскритиковал «Голубые огоньки», на которых выступают лишь «прикормленные артисты».

По словам Юрия Лозы, на новогодних праздниках зрители увидят «то же самое, что и всегда» из-за того, что на телевидении за последние 30 лет ничего не изменилось, не появилось авторских программ и новых песен, только «купленное за рубежом». Музыкант отметил, что теперь «нас кормят Басковым и Киркоровым» и другими «прикормленными на ТВ артистами».

«Есть набор прикормленных артистов на ТВ. Поэтому в этом году будет все то же самое, что и всегда. Перепев старого. Почему? Потому что начальство не сменилось, руководство телекомпаний все то же самое. <…> Пришло время каверов. Никто не пишет новых песен», — заявил Юрий Лоза.

Артист сравнил нынешнюю «Песню Года» с прежней и подчеркнул, что раньше в стране за год создавалось по «10—15 новых хитов», а сейчас нет ни одной достойной композиции. Теперь, по мнению Юрия Лозы, в новогодние праздники зрителей ждут «те же самые кавера те же самые артисты».

«Раньше „Песня Года“, которая шла сразу после Нового года 2—3 января, являлась итоговой программой и показывала, что в музыке страны произошло за год. Тогда „Песня Года“ давала 10 —15 новых хитов. А сейчас что? Ни одного хита за последние годы. Понимаете, что получилось?! И что вы ждете сейчас от новогодних праздников, если вы ничего не увидите нового? <…> Опять будут те же самые кавера те же самые артисты петь», — высказался певец.

Ранее мы писали о том, что диктор Владимир Березин объяснил, почему в новогоднем «Голубом огоньке» не меняются артисты.