«Слезы текут градом»: Анастасия Решетова рассказала о тяжелом состоянии

Анастасия Решетова призналась, что переживает нервный срыв. Об этом стало известно из соцсетей.

Знаменитости под конец года не выдерживают — вчера Лера Кудрявцева в своем телеграм-канале жаловалась, что ее трясет из-за неких недоброжелателей, а теперь еще и Анастасия Решетова заявила о нервном срыве.

Модель рассказала, что заболела. Помимо этого, Решетова пожаловалась на большое количество работы.

«Сегодня у меня случился декабрьский нервный срыв. Так не привыкла болеть, и всё это наложилось ещё на дни, когда нет няни и всякие рабочие моменты. Просто слёзы текут градом, вокруг люди, но ты не можешь остановиться», — заявила она.

