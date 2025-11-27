Анастасия Решетова заявила, что российским женщинам не хватает страсти в жизни. Об этом сообщает Kp.ru.

Модель и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова на премьере фильма «Два мира, одно желание» порассуждала о том, почему российские женщины так сильно любят турецкие сериалы.

По словам Решетовой, многие россиянки погрязли в рутине и им недостаточно эмоций.

«Российским женщинам не хватает этих американских горок, им не хватает страсти в жизни. Кто-то сидит дома, кто-то погружен в какие-то свои бытовые вопросы. Им хочется получить эти эмоции из сериалов», — рассказала она.

Сама Решетова не нуждается в подобном. Она заявила, что в ее жизни было достаточно «американских горок».

Ранее мы писали о том, что модель Анастасия Решетова показала себя в 18 лет до ринопластики.