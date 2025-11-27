НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 ноября 2025, 13:43
1 мин.

Анастасия Решетова заявила, что российским женщинам не хватает страсти в жизни

© Starface.ru

Анастасия Решетова заявила, что российским женщинам не хватает страсти в жизни. Об этом сообщает Kp.ru.

Модель и бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова на премьере фильма «Два мира, одно желание» порассуждала о том, почему российские женщины так сильно любят турецкие сериалы.

По словам Решетовой, многие россиянки погрязли в рутине и им недостаточно эмоций.

«Российским женщинам не хватает этих американских горок, им не хватает страсти в жизни. Кто-то сидит дома, кто-то погружен в какие-то свои бытовые вопросы. Им хочется получить эти эмоции из сериалов», — рассказала она.

Сама Решетова не нуждается в подобном. Она заявила, что в ее жизни было достаточно «американских горок».

Источник:Kp.ru
Автор:Александр Асташкин
Тег:
Анастасия Решетова