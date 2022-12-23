Слезы счастья или горя: состояние Оксаны Фандеры вызывает опасения у фанатов
Актриса Оксана Фандера рассказала о молитвах и показала себя в слезах.
Фото: Tarakanov Vadim/EAST NEWS
Одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа Оксана Фандера всегда восхищает поклонников своей лучезарной улыбкой. 55-летняя знаменитость выглядит роскошно и демонстрирует натуральную красоту. Но недавно фанаты выразили беспокойство из-за ее новой фотографии.
Жена актера Филиппа Янковского опубликовала в соцсетях кадр, на котором показала заплаканное лицо. Несмотря на легкую улыбку, актриса выглядит очень грустной. Оксана добавила загадочную подпись, которая только вызвала у фанатов дополнительные вопросы.
Фото: Соцсети Оксаны Фандеры
«Ты можешь молиться ангелам, и они услышат, обязательно услышат. Но самый лучший способ вызвать их, — это улыбка. Несмотря ни на что. Улыбка. Ангелы отзываются на радость, потому что это то, из чего они сделаны», – написала звезда в личном микроблоге.
Поклонники поддержали артистку и отметили, что она все равно выглядит очень милой. Но некоторые высказали предположение, что в семье актрисы произошло какое-то горе или неприятность.
Ранее мы писали о том, как Фандера справляется с ролью бабушки. Она показала лицо внука, названного в честь его прадеда Олега Янковского. Поклонники сразу стали сравнивать ребенка с его знаменитыми родителями.