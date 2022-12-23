Слезы счастья или горя: состояние Оксаны Фандеры вызывает опасения у фанатов

«Ты можешь молиться ангелам, и они услышат, обязательно услышат. Но самый лучший способ вызвать их, — это улыбка. Несмотря ни на что. Улыбка. Ангелы отзываются на радость, потому что это то, из чего они сделаны», – написала звезда в личном микроблоге.

Поклонники поддержали артистку и отметили, что она все равно выглядит очень милой. Но некоторые высказали предположение, что в семье актрисы произошло какое-то горе или неприятность.

Ранее мы писали о том, как Фандера справляется с ролью бабушки. Она показала лицо внука, названного в честь его прадеда Олега Янковского. Поклонники сразу стали сравнивать ребенка с его знаменитыми родителями.