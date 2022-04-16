Оксана Фандера показала лицо внука, названного в честь его прадеда Олега Янковского

В прошлом году у Дианы Пожарской и Ивана Янковского родился сын. Мальчика назвали в честь дедушки Ивана, любимца советской публики, народного артиста СССР Олега Янковского. Молодые родители не понаслышке знают, что означает быть знаменитым с самого рождения. Поэтому не спешат показывать аудитории своего наследника. А вот бабушка малыша, актриса Оксана Фандера, в своем микроблоге с радостью поделилась со своими поклонниками кадром с внуком.

На черно-белом кадре видно, как молодая бабушка трогательно смотрит на пухлощекого малыша с большими глазами и темными длинными ресницами. Поклонники сразу стали сравнивать малыша с его знаменитыми родителями. «Глаза Дианы. Поразительно», «Вырастет таким же красивым, как и Иван», «Похож на бабушку», — прокомментировали запись поклонники.