Оксана Фандера показала лицо внука, названного в честь его прадеда Олега Янковского
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Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press
В прошлом году у Дианы Пожарской и Ивана Янковского родился сын. Мальчика назвали в честь дедушки Ивана, любимца советской публики, народного артиста СССР Олега Янковского. Молодые родители не понаслышке знают, что означает быть знаменитым с самого рождения. Поэтому не спешат показывать аудитории своего наследника. А вот бабушка малыша, актриса Оксана Фандера, в своем микроблоге с радостью поделилась со своими поклонниками кадром с внуком.
На черно-белом кадре видно, как молодая бабушка трогательно смотрит на пухлощекого малыша с большими глазами и темными длинными ресницами. Поклонники сразу стали сравнивать малыша с его знаменитыми родителями. «Глаза Дианы. Поразительно», «Вырастет таким же красивым, как и Иван», «Похож на бабушку», — прокомментировали запись поклонники.
Трогательный снимок Оксана сопроводила стихами поэта Евгения Евтушенко. В них есть такие строки:
«Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг, но как нам после встретиться в столетьях? Возможен ли на свете твой двойник и мой двойник? Лишь только в наших детях.»
У единственного сына Олега Янковского, Филиппа, двое детей — Иван и Елизавета. Оба ребенка стали продолжателями династии и избрали в качестве профессии актерское ремесло.
Фото и видео: PassionVideo, соцсети, Global Look Press