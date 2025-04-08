«Слезы ребенка не помогли»: сыну Марата Башарова не дали улететь из страны

Бывшая жена телеведущего Марата Башарова Елизавета Шевыркова пожаловалась, что ей с восьмилетним сыном Марселем не дали улететь из России. Уже во время посадки женщину с ребенком остановили и не пустили в самолет.

По словам Шевырковой, поездка за границу была подарком Марата сыну. Артист хотел порадовать наследника на школьных каникулах. В тур Елизавета решила поехать вместе с друзьями, но по какой-то причине в аэропорту их разделили. Женщина утверждает, что не опаздывала на посадку и ничего не нарушала.

«Подходит наша очередь и по непонятным причинам сотрудница разделяет нашу компанию. То есть пускает на посадку только моих друзей, а мне с Марселем отказывает», - сообщила Елизавета.

Бывшая супруга Башарова поделилась, что причиной назвали конец посадки. При этом в самолет не зашли не только они с сыном, но и еще несколько человек.

«Ни уговоры, ни слезы ребенка не помогли попасть на борт», - заявила Шевыркова.

Елизавета отметила, что не оставит эту ситуацию и будет добиваться ответа от авиакомпании.

Ранее Марат Башаров заявил, что бывшая жена Елизавета хочет к нему вернуться.