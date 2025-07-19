«Слезы остались за кадром»: Филипп Киркоров узнал о смерти отца на съемках шоу «Мастер игры»

Филипп Киркоров пережил смерть отца этой весной. Тогда певец находился на съемках нового шоу в Марокко, но, несмотря на личную трагедию, не оставил работу. О состоянии артиста в тяжелый период жизни рассказал в соцсети один из участников проекта Илья Ларионов.

Иллюзионист вспоминает: за состоянием Филиппа Киркорова, узнавшего о смерти отца, наблюдала вся съемочная группа шоу «Мастер игры». Несмотря ни на что, артист старался сдерживать эмоции в кадре и продолжал работать, повторяя, что «шоу должно продолжаться».

«Вы видели слезы Филиппа? Нет? Потому что они остались за кадром. В монтаже показывают так, как хотят, чтобы воспринял тот, кто смотрит. <…> Филипп шикарно проводил круглый стол, сдерживал слезы, говорил, что шоу должно продолжаться. Огромный профессионал», — заявил Илья Ларионов.

Участник проекта также рассказал об одном из наиболее ярких мистических совпадений на шоу.

«Важный момент: когда мы выгоняли Бориса Дергачева, когда все проголосовали против него, это был день, когда у Филиппа умер отец. А ранее несколькими днями он, когда познакомился с Борисом, сказал: „Я буду называть тебя Бедрос — так зовут моего отца“. Такое совпадение — в день, когда Бедрос умер, мы выгоняем Бориса. Знаковая история», — поделился ведущий шоу «Битва экстрасенсов».

Напомним, Бедрос Киркоров ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет от остановки сердца на фоне острой сердечной недостаточности. Филипп Киркоров не скрывал, что трагедия «выбила из строя», но он нашел в себе силы вернуться к творчеству: «Такова доля артиста, все это мы оставляем за пределами сцены, работаем, потому что народ не должен ни о чем не подозревать».

Ранее Филипп Киркоров рассказал о последней просьбе отца перед смертью: «Чувствовал, что осталось немного».