«Слезы на глазах»: 6-летняя дочь Леры Кудрявцевой дебютировала на сцене

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась, что ее дочь дебютировала на сцене. Мария сыграла одну из ролей в школьной постановке. Наблюдая за наследницей во время спектакля, ее мама не могла сдержать слез.

Отметим, что Кудрявцева отдала Машу в подготовительный класс элитной гимназии, благодаря чему она и смогла принять участие в постановке. Некоторые реплики дети произносили не на русском, а на английском языке. Это было сделано специально, чтобы родители увидели прогресс в обучении.

В личном блоге Лера призналась, что очень гордится своей дочерью. Она не верит, что Маша так быстро растет.

«Это был потрясающий, восхитительный концерт. Ну, конечно, слезы на глазах, когда видишь свою вишенку уже такую взрослую! Просто безусловная любовь», - написала Кудрявцева.

Отметим, что на школьное мероприятие телеведущая пришла с мужем Игорем Макаровым. В этом году они пережили кризис и даже оказались на грани развода. Однако им удалось наладить отношения, и сейчас в их браке нет проблем.

Ранее Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж.