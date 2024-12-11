НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 декабря 2024, 15:59
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«Лера Кардашьян»: Кудрявцева стала брюнеткой и восхитила поклонников

Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж, став длинноволосой брюнеткой.
«Лера Кардашьян»: Кудрявцева стала брюнеткой и восхитила поклонников

© Lomohov Anatoly / East News

Телеведущая Лера Кудрявцева решила перед Новым годом удивить поклонников преображением. Она показала себя в образе длинноволосой брюнетки. Фото опубликовал Telegram-канал «Алена, блин!».

Уже много лет Лера не изменяет блонду и каре. Однако иногда она все же экспериментирует. Для съемок и публичных мероприятий она часто использует шиньоны и парики. Так, недавно она решила примерить образ роковой брюнетки.

Поклонники положительно восприняли новую Кудрявцеву. В Сети отметили, что она отлично выглядит с любой прической.

«Лера красивая женщина», «Лера Кардашьян», «Обалдеть, просто Моника Беллуччи!», «Аж помолодела», - оставили комментарии пользователи.

«Лера Кардашьян»: Кудрявцева стала брюнеткой и восхитила поклонников

© Telegram-канал «Алена, блин!»

Впрочем, нашлись и те, кому эксперимент не понравился. Они попросили Леру никогда не краситься, ведь быть блондинкой ей идет больше.

Ранее Леру Кудрявцеву разозлили журналисты, которые ее плохо фотографируют.