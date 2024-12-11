«Лера Кардашьян»: Кудрявцева стала брюнеткой и восхитила поклонников

Телеведущая Лера Кудрявцева решила перед Новым годом удивить поклонников преображением. Она показала себя в образе длинноволосой брюнетки. Фото опубликовал Telegram-канал «Алена, блин!».

Уже много лет Лера не изменяет блонду и каре. Однако иногда она все же экспериментирует. Для съемок и публичных мероприятий она часто использует шиньоны и парики. Так, недавно она решила примерить образ роковой брюнетки.

Поклонники положительно восприняли новую Кудрявцеву. В Сети отметили, что она отлично выглядит с любой прической.

«Лера красивая женщина», «Лера Кардашьян», «Обалдеть, просто Моника Беллуччи!», «Аж помолодела», - оставили комментарии пользователи.